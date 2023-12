Shake Shack Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shake Shack beträgt das aktuelle KGV 212, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem durchschnittlichen KGV von 48 als überbewertet angesehen wird. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shake Shack im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,86 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,86 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 63,77 USD für den Schlusskurs der Shake Shack-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 60,98 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Shake Shack wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 44,19 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 41,38. Insgesamt erhält die Shake Shack-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.