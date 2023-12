Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Eng Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Shaanxi Construction Engineering hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,48 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -0,12 Prozent gefallen, was darauf hindeutet, dass Shaanxi Construction Engineering im Branchenvergleich um -3,36 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,07 Prozent, und auch hierunterperformte Shaanxi Construction Engineering um 3,41 Prozent.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen über Shaanxi Construction Engineering veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shaanxi Construction Engineering in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Shaanxi Construction Engineering liegt bei 54,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 66,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Shaanxi Construction Engineering daher mit einem "Neutral" bewertet, basierend auf den verschiedenen Indikatoren und Analysen.