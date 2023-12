Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Eng Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Aktienkurs von Shaanxi Construction Engineering verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,03 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Baubranche im Durchschnitt um -1,07 Prozent, was einer Underperformance von -0,95 Prozent für Shaanxi Construction Engineering entspricht. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -0,7 Prozent im letzten Jahr, und Shaanxi Construction Engineering lag 1,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Neutral-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Neutral-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität im letzten Monat deutet darauf hin, dass die Anleger nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben als sonst, was ebenfalls zu einem Neutral-Rating führt. Insgesamt erhält die Shaanxi Construction Engineering-Aktie daher ein Neutral-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit überkauft oder überverkauft ist. Nach Betrachtung des 7- und 25-Tage-RSI für Shaanxi Construction Engineering ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Shaanxi Construction Engineering veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Gut".