Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Eng Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Die Aktie von Shaanxi Construction Engineering hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,8 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 3,99 CNH, was einem Unterschied von -16,88 Prozent entspricht, weshalb die charttechnische Bewertung als "Schlecht" eingestuft wird.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,19 CNH wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Industrie" hat die Aktie von Shaanxi Construction Engineering im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,03 Prozent erzielt, was 1,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Bauwesen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,05 Prozent, und Shaanxi Construction Engineering liegt aktuell 0,98 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen analysiert, und es wurde festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen negativ verändert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Somit erhält Shaanxi Construction Engineering insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.