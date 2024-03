Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Eng Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die technische Analyse der Shaanxi Construction Engineering zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,44 CNH, während der Kurs der Aktie bei 4,04 CNH liegt, was einer Abweichung von -9,01 Prozent entspricht. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 3,96 CNH, was einer Abweichung von +2,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Gut" betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shaanxi Construction Engineering derzeit mit einem Wert von 28,57 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamteinstufung für den RSI lautet daher "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt wird die Shaanxi Construction Engineering daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.