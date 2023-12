Shaanxi Yanchang Petroleum Chemical Eng Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die technische Analyse der Shaanxi Construction Engineering zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,77 CNH verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 4,02 CNH liegt und somit einen Abstand von -15,72 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,14 CNH, was einer Differenz von -2,9 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Shaanxi Construction Engineering eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren neun positiv und nur einer negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shaanxi Construction Engineering daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shaanxi Construction Engineering-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Shaanxi Construction Engineering somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Shaanxi Construction Engineering in den letzten 12 Monaten um -3,48 Prozent lag, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,87 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Shaanxi Construction Engineering um 3,88 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.