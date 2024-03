Shaanxi Xinghua Chemistry Aktie: Was geht denn hier ab?

Das chinesische Chemieunternehmen Shaanxi Xinghua Chemistry hat eine Dividendenrendite von 3,39 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,02 % als höher einzustufen ist. Dies führt zu einer positiven Bewertung des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine Abweichung von -12,22 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Chemiebranche verzeichnete Shaanxi Xinghua Chemistry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -25,36 %, was unter dem Branchendurchschnitt von -21,3 % liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleichsperformance.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shaanxi Xinghua Chemistry bei 96, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als neutral einzustufen ist.

Insgesamt erhält das Unternehmen gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividende, technische Analyse, Branchenvergleich und Fundamentalanalyse.