Shaanxi Xinghua Chemistry Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwei Wochen wurde Shaanxi Xinghua Chemistry von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als neutral eingestuft werden kann.

Der Aktienkurs von Shaanxi Xinghua Chemistry hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -24,95 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -16,39 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -24,95 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Shaanxi Xinghua Chemistry um 16,39 Prozent darunter. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shaanxi Xinghua Chemistry liegt bei 96,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Shaanxi Xinghua Chemistry liegt der RSI7 aktuell bei 29,52 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Shaanxi Xinghua Chemistry somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.