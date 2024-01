Shaanxi J&R Optimum Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Blivex Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,51 CNH für den Schlusskurs erzielt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,41 CNH (-6,62 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,48 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,73 Prozent). Daher erhält die Blivex Energy-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die einfache Charttechnik daher mit einer "Neutral"-Bewertung bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Blivex Energy-Aktie eine Rendite von -10,91 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,78 Prozent, wobei Blivex Energy mit 12,69 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Blivex Energy beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,01) für diese Aktie. Daher bewerten die Analysten die Dividendenpolitik der Blivex Energy mit "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Blivex Energy-Aktie mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung als "Neutral".