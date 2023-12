Shaanxi J&R Optimum Energy Aktie: Ist das noch normal?

In den letzten zwei Wochen wurde Blivex Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blivex Energy bei 1. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Maschinen-Branche (KGV von 0) befindet sich die Aktie damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird Blivex Energy daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Blivex Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,52 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (1,48 CNH) weicht nur um -2,63 Prozent ab. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,47 CNH) weist mit einem Unterschied von +0,68 Prozent zum letzten Schlusskurs auf ein "Neutral"-Rating hin. Somit erhält die Blivex Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Blivex Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,91 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 0,09 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -11 Prozent für Blivex Energy führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,14 Prozent hatte, lag Blivex Energy um 11,05 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.