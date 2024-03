Shaanxi Heimao Coking Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Shaanxi Heimao Coking hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Rendite von -4,51 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" erreichte die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -23,55 Prozent, wobei Shaanxi Heimao Coking mit 19,05 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird ihr in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Shaanxi Heimao Coking-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,34 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 3,77 CNH liegt, was eine Abweichung von -13,13 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 3,97 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,04 Prozent entspricht. Daher erhält die Shaanxi Heimao Coking-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Shaanxi Heimao Coking in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion konzentrierte sich an vier Tagen hauptsächlich auf negative Themen, ohne positive Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Shaanxi Heimao Coking daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion, was auch ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung bedeutet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Shaanxi Heimao Coking in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, wodurch Shaanxi Heimao Coking eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.