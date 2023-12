Shaanxi Heimao Coking Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Shaanxi Heimao Coking verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,51 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um -7,87 Prozent, was bedeutet, dass Shaanxi Heimao Coking eine Outperformance von +3,37 Prozent erzielt hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,87 Prozent, wobei Shaanxi Heimao Coking um 3,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten zwar positive Themen die Diskussion, jedoch überwog an 12 Tagen die negative Kommunikation. In jüngster Zeit haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Shaanxi Heimao Coking ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Shaanxi Heimao Coking als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Shaanxi Heimao Coking beträgt 70, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 60 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Shaanxi Heimao Coking derzeit bei 4,48 CNH, was -2,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen ist die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -0,88 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.