Shaanxi Heimao Coking Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Shaanxi Heimao Coking-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 4,39 CNH lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 3,79 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -13,67 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 4,19 CNH liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,55 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Shaanxi Heimao Coking-Aktie einen Wert von 36,46, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt mit einem Wert von 61 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die RSI daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher erhält die Shaanxi Heimao Coking-Aktie in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".

In den sozialen Medien wurde die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, wobei überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Shaanxi Heimao Coking-Aktie.