Shaanxi Construction Machinery Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Shaanxi Construction Machinery liegt bei 77,78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Shaanxi Construction Machinery mit 3,8 CNH inzwischen -7,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -21,33 Prozent beläuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Shaanxi Construction Machinery in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,2 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -1,19 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -27,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,84 Prozent im letzten Jahr hatte, lag die Shaanxi Construction Machinery 27,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei der Shaanxi Construction Machinery gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Insgesamt erhält die Shaanxi Construction Machinery daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.