Shaanxi Construction Machinery Aktie: So kann man sich irren!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um das Unternehmen Shaanxi Construction Machinery liefert interessante Einblicke in die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der kurzfristigen 7-Tage-Basis als auch auf der 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Neutral-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 4,68 CNH, während der Aktienkurs bei 3,76 CNH liegt, was einer negativen Differenz von -19,66 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine negative Differenz von -6,7 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Shaanxi Construction Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,14 Prozent erzielt, was 32,58 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Aktie um 32,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.