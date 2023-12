Shaanxi Construction Machinery Aktie: Ist es das gewesen?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und das Gespräch über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Shaanxi Construction Machinery wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als gut eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Shaanxi Construction Machinery als neutral ein. Der RSI7 von 72,73 führt zu einer schlechten Empfehlung, während der RSI25 von 63,64 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,2 Prozent erzielt, was 27,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Maschinen" liegt die Aktie aktuell 27,13 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 4,86 CNH verläuft, was die Einstufung als schlecht ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 3,95 CNH, was einen Abstand von -18,72 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 4,11 CNH, was einem neutralen Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein neutraler Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.