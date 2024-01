Shaanxi Construction Machinery Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Shaanxi Construction Machinery verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 1,7 Prozent, was zu einer Underperformance von -32,83 Prozent für Shaanxi Construction Machinery führte. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Shaanxi Construction Machinery 32,71 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), einem technischen Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, zeigt sich für die Shaanxi Construction Machinery-Aktie folgendes Bild: Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 69, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 78,9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt zur Einschätzung einer Aktie bei. In dieser Hinsicht zeigt sich bei Shaanxi Construction Machinery eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shaanxi Construction Machinery bei 4,63 CNH liegt, während die Aktie selbst aktuell bei 3,52 CNH notiert. Dies führt zu einer Distanz von -23,97 Prozent zum GD200 und der Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 4 CNH, was einen Abstand von -12 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einordnung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.