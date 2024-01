Shaanxi Coal Industry ist zurück!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Für Shaanxi Coal Industry liegt der RSI bei 17,11, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 18,74 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" weist Shaanxi Coal Industry eine Rendite von 21,71 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche liegt die Rendite von Shaanxi Coal Industry mit 14,74 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal hinsichtlich der Anlegerstimmung wider. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden, zeigen sich über einen längeren Zeitraum gemischte Einschätzungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Stimmung im Internet bezüglich Shaanxi Coal Industry hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dennoch zeigt die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, was zu einer Bewertung als "Gut" in diesem Bereich führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem Gesamtrating von "Schlecht" bewertet.