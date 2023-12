Shaanxi Coal Industry Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Shaanxi Coal Industry-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 18,43 CNH lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 19,4 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von +5,26 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,66 CNH, was einem Anstieg von +3,97 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Shaanxi Coal Industry ist laut Diskussionen in den sozialen Medien überwiegend negativ. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor verzeichnete die Shaanxi Coal Industry-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 5,67 Prozent, was 4,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 55,22 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating der Aktie hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Shaanxi Coal Industry-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.