Shaanxi Coal Industry Aktie: Was passiert jetzt?

Die Diskussionen rund um Shaanxi Coal Industry auf den sozialen Medien spiegeln die aktuellen Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen in den Kommentaren. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Shaanxi Coal Industry bei 19,58 CNH liegt, was eine positive Abweichung von 6,24 Prozent vom GD200 (18,43 CNH) bedeutet. Dies signalisiert eine positive charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 18,68 CNH, was einen Abstand von +4,82 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Aktienkurses. Insgesamt wird die Shaanxi Coal Industry-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was sich auch auf Aktien auswirken kann. In Bezug auf die Diskussionen im Internet zeigt sich bei Shaanxi Coal Industry eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,54 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung des Wertpapiers hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält das Shaanxi Coal Industry-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

