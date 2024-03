Shaanxi Coal Industry Aktie: Interessante Aussichten?

Die Shaanxi Coal Industry-Aktie zeigt laut technischer Analyse ein positives Signal. Der Kurs von 25,1 CNH liegt 27,61 Prozent über dem GD200 (19,67 CNH), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 24,52 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,37 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 60,21, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite der Shaanxi Coal Industry-Aktie um 46,59 Prozent höher. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen positiv und an fünf Tagen negativ. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Bewertung der Shaanxi Coal Industry-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem Branchenvergleich, trotz der negativen Anlegerstimmung in sozialen Netzwerken.