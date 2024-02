Shaanxi Coal Industry Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Shaanxi Coal Industry nun bei 18,96 CNH liegt, während der Aktienkurs selbst 24,19 CNH erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +27,58 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 21,68 CNH, was einen Abstand von +11,58 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Shaanxi Coal Industry eine Rendite von 28,94 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -2,98 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Shaanxi Coal Industry mit 31,92 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Shaanxi Coal Industry festgestellt. Dies basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die zu besonders negativen Themen neigen. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Shaanxi Coal Industry daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.