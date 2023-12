Shaanxi Broadcast, Tv Network Intermediary Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary-Aktien wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht. Laut deren Messungen waren die Kommentare und Erkenntnisse überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien im Zusammenhang mit Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Beurteilung von Aktien ist die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation. In Bezug darauf hat die Aktie von Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary in den vergangenen Monaten folgendes Bild vermittelt: Die Diskussionsintensität, die sich hauptsächlich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher wird Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary in Bezug auf diesen Faktor als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) für Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 94,92 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und führt zu derselben Bewertung als "Schlecht".

Abschließend basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 6,06 CNH, womit der Kurs der Aktie (5,17 CNH) um -14,69 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -12,07 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

