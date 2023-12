Shaanxi Broadcast, Tv Network Intermediary Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Anleger-Sentiment für Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary bleibt positiv, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung überwiegend positiv, wobei an neun Tagen positive Themen im Vordergrund standen. An fünf Tagen dominierte jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Analyse zeigt, dass sich das Sentiment für Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary neutral eingestuft wird, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen. Der RSI7 beträgt 44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,5 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 6,08 CNH für den Schlusskurs der Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,23 CNH, was einen Unterschied von +2,47 Prozent darstellt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (5,89 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,77 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.