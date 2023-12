Shaanxi Broadcast, Tv Network Intermediary Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt verschiedene Bewertungen je nach Betrachtungszeitraum. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 6,08 CNH, während der letzte Schlusskurs (6,29 CNH) sich auf ähnlichem Niveau befindet (Unterschied +3,45 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 5,84 CNH, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+7,71 Prozent). In diesem Fall wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary diskutiert wurde. Allerdings wurden in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche Veränderung hin zum Negativen für Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt vermehrt zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, während der 25-Tage-RSI bei 41,55 Punkten ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Shaanxi Broadcast & Tv Network Intermediary-Aktie auf Basis dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.