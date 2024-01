Shaanxi Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Shaanxi zeigt im Branchenvergleich eine Rendite von 0,63 Prozent, was mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt der Finanzbranche liegt. Ebenso liegt die Rendite von Shaanxi mit 3,44 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 4,06 Prozent in der Kapitalmärkte-Branche, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Shaanxi 3,14 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,03 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,5 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,06 CNH, was einer Abweichung von -0,98 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Shaanxi-Aktie einen Wert von 20 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, sowie einen Wert von 51,92 für den RSI25, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Shaanxi diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.