Shaanxi Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Shaanxi beträgt derzeit 32,76 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,34, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor erzielte Shaanxi im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent, was 0,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Kapitalmärkte liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,12 Prozent. Da Shaanxi aktuell 3,48 Prozent über diesem Wert liegt, wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Aktie von Shaanxi liegt derzeit 0,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Shaanxi beträgt derzeit 0,99 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.