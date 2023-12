Shaanxi Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Dividendenrendite für die Aktie von Shaanxi beträgt derzeit 1,01 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 0,71 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs von Shaanxi bei 2,97 CNH, was 2,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -5,71 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Das Meinungsbild in den letzten Tagen war ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine normale Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Shaanxi.