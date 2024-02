Shaanxi Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Shaanxi liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,67 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt die aktuelle Kennzahl von Shaanxi 14. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Dadurch wird Shaanxi aus fundamentalen Gesichtspunkten als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Shaanxi eine Rendite von 0,99 % aus, was 0,54 Prozentpunkte niedriger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 1,52 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Shaanxi positiv sind. In den letzten beiden Wochen überwogen vor allem neutrale Themen. Basierend auf dieser Analyse wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Shaanxi in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.