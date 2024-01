Shaanxi Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Shaanxi war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An acht Tagen während dieses Zeitraums zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Shaanxi-Aktie von 3,02 CNH eine -3,82-prozentige Entfernung vom GD200 (3,14 CNH), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,06 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Shaanxi-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Shaanxi somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem RSI erhält die Shaanxi-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.