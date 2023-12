Shaanxi Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Shaanxi liegt bei 28,57, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,59 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Shaanxi beträgt das aktuelle KGV 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" durchschnittlich ein KGV von 0 aufweisen. Somit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Shaanxi mit einer Rendite von 4,38 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt. Die Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 6,2 Prozent, wobei Shaanxi um 1,82 Prozent darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shaanxi. Dies führt zu einer "neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden. Die Intensität der Beiträge zu Shaanxi zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in dieser Kategorie ein "neutral"-Rating.