Shaanxi Aktie: Alles kein Problem!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität zu Shaanxi haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32,76 Punkte, was bedeutet, dass Shaanxi momentan als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Shaanxi ebenfalls als "Neutral" eingestuft, mit einem Wert von 48,34.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Shaanxi mit aktuell 0,99 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Shaanxi in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, obwohl in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".