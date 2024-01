Shaanxi Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Shaanxi erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,63 Prozent, was 0,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,29 Prozent im Finanzsektor liegt. Im Bereich Kapitalmärkte beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 3,52 Prozent, und Shaanxi liegt 2,89 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt auf neutralem Niveau bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 3,02 CNH der Shaanxi-Aktie mit -3,82 Prozent Entfernung vom GD200 (3,14 CNH) ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3,06 CNH, was einem Abstand von -1,31 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Shaanxi in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen vor allem positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Shaanxi ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,57 auf, was ähnlich dem Branchendurchschnitt ist. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.