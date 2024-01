Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Shaanxi Aerospace Power Hi-tech hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 1,11 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Shaanxi Aerospace Power Hi-tech eine Outperformance von +7,58 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1,13 Prozent, und Shaanxi Aerospace Power Hi-tech übertraf diesen Durchschnittswert um 7,56 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance hat das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating erhalten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Shaanxi Aerospace Power Hi-tech-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf langfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,02 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 9,42 CNH liegt, was einer Abweichung von -5,99 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,17 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -7,37 Prozent darunter. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Shaanxi Aerospace Power Hi-tech somit insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Shaanxi Aerospace Power Hi-tech ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Shaanxi Aerospace Power Hi-tech zeigt eine Bewertung als "Schlecht", mit einem RSI von 88,81 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 57,66, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält das Unternehmen ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Performance der Shaanxi Aerospace Power Hi-tech-Aktie eine starke Outperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der Maschinen-Branche, jedoch erhalten sowohl die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung ein "Schlecht"-Rating.