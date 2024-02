Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech-Aktie zeigt eine Abweichung von -22,99 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -18,34 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine weitgehend neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech-Aktie. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhalten die Anleger daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -26,17 Prozent erzielt, was 6,83 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -20,54 Prozent, und die Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech-Aktie liegt aktuell 5,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.