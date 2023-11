ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Shaanxi Provincial Natural Gas beträgt das aktuelle KGV 22, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" durchschnittlich ist. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass vor allem positive Meinungen zur Aktie von Shaanxi Provincial Natural Gas veröffentlicht werden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigt sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Shaanxi Provincial Natural Gas im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,55 Prozent erzielt, was 1,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.