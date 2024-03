ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Dividendenpolitik von Shaanxi Provincial Natural Gas wird von Analysten positiv bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 4, was einer positiven Differenz von +2,17 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Gasversorgungsbranche entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Shaanxi Provincial Natural Gas im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,02 Prozent erzielt, was 6,6 Prozent über dem Durchschnitt des Versorgungssektors liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,33 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,53 CNH liegt. Dies ergibt eine negative Differenz von -10,91 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,8 CNH, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Shaanxi Provincial Natural Gas in den letzten zwei Wochen eher neutral. Daher erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.