ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um den Anlegern eine fundierte Einschätzung zu bieten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 7,51 CNH. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 7,54 CNH, was einem Unterschied von +0,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Eine ähnliche Beurteilung ergibt sich auch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, wobei der Wert bei 7,35 CNH liegt.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, welches bei Shaanxi Provincial Natural Gas derzeit bei 25 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" zeigt sich, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" in dieser Kategorie.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses offenbart, dass Shaanxi Provincial Natural Gas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,58 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche erzielt hat. Auch im Sektor "Versorgungsunternehmen" konnte die Aktie mit einer Überperformance von 5,58 Prozent punkten. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls positive Signale, da in den letzten Wochen vermehrt positive Kommentare in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Aktie erhält daher auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt ergibt sich ein überwiegend neutral positives Bild für die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie, wobei die Performance in Bezug auf den Aktienkurs und das positive Sentiment hervorzuheben sind.