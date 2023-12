ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Stimmung der Anleger für die Aktie von Shaanxi Provincial Natural Gas war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,5 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,64 CNH weicht um +1,87 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich hier ein Wert von 7,27 CNH, was einem Anstieg von +5,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt interessante Werte. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell ist die Shaanxi Provincial Natural Gas mit einem Wert von 20 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 33, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs. Die aktuelle Dividendenrendite für Shaanxi Provincial Natural Gas beträgt 4,14 Prozent, was leicht über dem Mittelwert liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index.