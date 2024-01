ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 7,51 CNH. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 7,54 CNH, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage mit 7,35 CNH bewertet, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, an einem Tag überwog die negative Kommunikation, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) ergibt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie gemäß der verschiedenen Analysemethoden eine neutrale bis positive Bewertung.