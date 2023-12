ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Shaanxi Provincial Natural Gas steht derzeit bei 87,5, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 50,78, was auf eine "neutral" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "schlecht" eingestuft.

Ein weiterer Indikator der technischen Analyse sind trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt basiert. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie beträgt derzeit 7,5 CNH, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,31 CNH, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutral" Rating versehen.

Die Diskussionen rund um die Shaanxi Provincial Natural Gas in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Daher wird das Unternehmen als "gut" eingestuft. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Shaanxi Provincial Natural Gas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "gut" bewertet wird.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shaanxi Provincial Natural Gas derzeit bei 22, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Gasversorgungsunternehmen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.