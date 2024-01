ShaanXi Provincial Natural Gas Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,5 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,44 CNH weicht somit um -0,8 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,33 CNH nahe am letzten Schlusskurs (+1,5 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" hat die Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 5,57 Prozent erzielt, was 5,61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Shaanxi Provincial Natural Gas-Aktie bei 25, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Stimmungsbild rund um die Aktie zeigt, dass sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Änderung der Stimmung eine positive Entwicklung aufweisen. Daher wird die langfristige Stimmungslage der Aktie mit "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie von Shaanxi Provincial Natural Gas also gute Bewertungen in verschiedenen Bereichen.