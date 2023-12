ShaMaran Petroleum Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Shamaran Petroleum-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,06 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,05 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass Shamaran Petroleum in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer war an sieben Tagen auf rot, während positive Diskussionen fehlten. Insgesamt herrschte an sieben Tagen eine überwiegend neutrale Einstellung. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt hingegen eine Zunahme positiver Kommentare über Shamaran Petroleum in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Jedoch wird auch eine abnehmende Aufmerksamkeit und Diskussion über die Aktie verzeichnet, was zu einer abschließenden "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Shamaran Petroleum eine Rendite von 0 Prozent auf, was 73,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 73. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion erneut eine "Schlecht"-Bewertung.