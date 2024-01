ShaMaran Petroleum Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI der Shamaran Petroleum bei 33,33, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 50. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung für die RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich ebenfalls neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich die Aktie von Shamaran Petroleum als unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,82 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" verzeichnete Shamaran Petroleum eine Rendite von -55,56 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für den RSI und die Anleger-Stimmung, während die fundamentale Analyse die Aktie als unterbewertet einstuft. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird jedoch als schlecht bewertet.