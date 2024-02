ShaMaran Petroleum Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Shamaran Petroleum liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor um -47,06 Prozent niedriger. Dies entspricht einer Differenz von mehr als 49 Prozent. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,52 Prozent, wobei Shamaran Petroleum mit 48,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhielt die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Shamaran Petroleum-Aktie für die letzten 200 Handelstage einen Wert von 0,05 CAD. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 CAD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls um 0 Prozent ab, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Shamaran Petroleum-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Aktienbewertung. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Shamaran Petroleum daher als "Gut"-Wert bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite von Shamaran Petroleum bei 0 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 8,05 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.