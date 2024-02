ShaMaran Petroleum Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Dividendenrendite von Shamaran Petroleum liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,29 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung rund um Shamaran Petroleum wird auf den sozialen Medien diskutiert und zeigt in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da in den Kommentaren überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Shamaran Petroleum eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage und der aktuelle Kurs keine Abweichung aufweisen. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt keine Abweichung, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Shamaran Petroleum haben sich in den letzten vier Wochen verbessert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie in diesem Bereich mit "Gut". Es wurde jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt, wodurch das Unternehmen auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating erhält.