Sgs Sa Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Bei der fundamentalen Analyse von Sgs Sa wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 23,26 ist die Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Professionelle Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 29,2, was einen Abstand von 20 Prozent zum KGV von Sgs Sa bedeutet. Auf Grundlage dieser Zahlen stufen Analysten den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sgs Sa bei 79,7 CHF liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 72,78 CHF erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -8,68 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 74 CHF, was einen Abstand von -1,65 Prozent zur Aktie bedeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.

Beim Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, ergibt sich ein Wert von 69 für die Sgs Sa-Aktie in den letzten 7 Tagen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt mit einem Wert von 57,72 eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Sgs Sa.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 4. Dies bedeutet eine positive Differenz von +1,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält Sgs Sa eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik von den Analysten.