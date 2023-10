Sgs Sa Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sgs Sa, die im Segment "Forschungs- und Beratungsdienste" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.09.2023, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 75.76 CHF.

Die Aussichten für Sgs Sa haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sgs Sa mit einem Wert von 24,71 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,22 , womit sich ein Abstand von 12 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,78 Prozent liegt Sgs Sa 1,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,65. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sgs Sa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 84,07 CHF. Der letzte Schlusskurs (75,76 CHF) weicht somit -9,88 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (81,19 CHF) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,69 Prozent), somit erhält die Sgs Sa-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Sgs Sa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.