Sgoco Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Troops liegt der aktuelle RSI-Wert bei 36,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Troops eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während es keine positiven Diskussionen gab. Die Anleger waren an vier Tagen eher neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Troops daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Troops-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,8 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,37 USD weicht somit um -37,63 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-30,5 Prozent), was der Troops-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating einbringt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. Obwohl sich die Stimmung für Troops in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was Troops ebenfalls ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.