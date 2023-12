Sgoco Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Troops liegt derzeit bei 18,97 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65 für die Troops-Aktie, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Troops-Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Troops-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 3,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,69 USD liegt, was einem Unterschied von -29,02 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,33 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-19,22 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Troops-Aktie führt. Insgesamt wird die Troops-Aktie für die einfache Charttechnik daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Troops hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung bekommt. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien konnten unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Troops messen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf rot stand und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Troops. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.